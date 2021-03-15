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Четыре украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР
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По итогам прошлой недели четыре украинских теннисиста поднялись на рекордные в карьере позиции в рейтинге АТР.
С личными рекордами понедельник встретили Виталий Сачко (№387, +22 позиции), Алексей Крутых (№527, +16), Георгий Кравченко (№541, +1) и Эрик Ваншельбойм (№600, +19).
Первая ракетка Украины Илья Марченко после выхода в полуфинал челленджера в Италии прогрессировал на 10 позиций и стал 169-й ракеткой мира.
Сергей Стаховский, несмотря на поражение в Биелле в первом круге, в обновленной классификации поднялся на две строки (№195).
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