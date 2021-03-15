Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Ястремская покинула топ-30

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина по итогам прошлой неделе защитила 5-ю строку в рейтинге WTA.

Остальные украинки, входящие в топ-100, свои позиции ухудшили. Даяна Ястремская стала 31-й ракеткой мира, а Марта Костюк откатилась на две строки (№83).

Наибольшего прогресса в топ-200 добилась Леся Цуренко (№141, +3 позиции), которая накануне вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Мексике.

В топ-10 рейтинга WTA без изменений – тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп.

Полная версия рейтинга WTA