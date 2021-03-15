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Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Ястремская покинула топ-30
Всего в топ-200 восемь украинок
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина по итогам прошлой неделе защитила 5-ю строку в рейтинге WTA.
Остальные украинки, входящие в топ-100, свои позиции ухудшили. Даяна Ястремская стала 31-й ракеткой мира, а Марта Костюк откатилась на две строки (№83).
Наибольшего прогресса в топ-200 добилась Леся Цуренко (№141, +3 позиции), которая накануне вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Мексике.
В топ-10 рейтинга WTA без изменений – тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп.
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