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Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Ястремская покинула топ-30

Теннис
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Всего в топ-200 восемь украинок

Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Ястремская покинула топ-30

Новина українською

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина по итогам прошлой неделе защитила 5-ю строку в рейтинге WTA.

Остальные украинки, входящие в топ-100, свои позиции ухудшили. Даяна Ястремская стала 31-й ракеткой мира, а Марта Костюк откатилась на две строки (№83).

Наибольшего прогресса в топ-200 добилась Леся Цуренко (№141, +3 позиции), которая накануне вышла в основную сетку турнира WTA 250 в Мексике.

В топ-10 рейтинга WTA без изменений – тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп.

Полная версия рейтинга WTA

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Даяна Ястремская
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