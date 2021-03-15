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10 шокирующих травм теннисистов на корте. ВИДЕО
Не для слабонервных
YouTube-канал Tennis TV представил подборку травм теннисистов во время матчей. В некоторых случаях даже была кровь.
Особняком в этом списке стоит российский теннисист Михаил Южный, который сам ракеткой разбил себе голову после неудачного розыгрыша.
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