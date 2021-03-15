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Теннисиста дисквалифицировали с матча за угрозы убить судью

Теннис
(2 голосов)

Когда перегнул палку

Теннисиста дисквалифицировали с матча за угрозы убить судью

Новина українською

Громкий инцидент произошел в матче Дамира Джумхура против Ботика ван де Зандсхалпа в квалификации турнира АТР 250 в Акапулько.

В концовке первого сета Джумхур при счете 5:5 посчитал, что мяч после удара соперника не попал в корт и выключился из борьбы. Судьи засчитали очко в пользу ван де Зандсхалпа.

Джумхур бросился к судье на вышке и начал оспаривать это решение. Позже он получил штраф за то, что выбил мяч за пределы корта. Босниец отказался продолжать матч и покинул корт.

Официально Джумхура дисквалифицировали за угрозы в адрес судьи на вышке – теннисист сказал, что хочет его убить.

Дамир Джумхур на пике карьеры входил в топ-25 рейтинга АТР. На его счету три одиночных титула.

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В статье: Дамир Джумхур
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