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Федерер назвал главную цель на сезон. И это не турниры серии Большого шлема
Роджер намерен выступить на Олимпиаде в Токио
Getty Images
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал о главных целях на сезон.
"Олимпиада – основная цель для меня. К сожалению, я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио. Важно, чтобы к тому времени я полностью пришёл в форму и чтобы вопросов к моему колену уже не возникало", — приводит слова швейцарца Tennis World USA.
Роджер Федерер – олимпийский чемпион Пекина (2008 г.) в парном разряде, золотую медаль он выиграл вместе с соотечественником Стэном Вавринкой. А также серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) в одиночном разряде, там швейцарец проиграл шотландцу Энди Маррею.
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