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Серена Уильямс поздравила Megan Thee Stallion с Грэмми
Теннисистка станцевала со своей дочерью
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс вместе с дочерью поздравила Megan Thee Stallion с "Грэмми" в номинации "Лучший новый исполнитель".
Серена выложила в своём "инстаграме" видео, где она с дочкой танцует под трек исполнительницы "Body".
"Так мы чувствуем победу на премии "Грэмми". Наши поздравления!" — подписала публикацию экс-первая ракетка мира.
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