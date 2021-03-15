Серена Уильямс поздравила Megan Thee Stallion с Грэмми

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс вместе с дочерью поздравила Megan Thee Stallion с "Грэмми" в номинации "Лучший новый исполнитель".

Серена выложила в своём "инстаграме" видео, где она с дочкой танцует под трек исполнительницы "Body".

"Так мы чувствуем победу на премии "Грэмми". Наши поздравления!" — подписала публикацию экс-первая ракетка мира.