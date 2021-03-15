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Маррей получил уайлд-кард на турнир в Майами

Теннис
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Соревнования стартуют 24 марта

Маррей получил уайлд-кард на турнир в Майами

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир Miami Open, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля, пишет пресс-служба соревнований.

Маррей, который в последний раз играл на "Мастерсе" в Майами в 2016 году, является двукратным победителем этого турнира. Он завоевал титул в 2009 и 2013 годах. Кроме того, он выходил в финал соревнований в 2012 и 2015 годах.

Также уайлд-кард получили испанец Карлос Алкарас Гарфия, британец Джек Дрэйпер, француз Юго Гастон и американец Майкл Ммо.

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В статье: Энди Маррей
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