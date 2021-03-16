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Костюк объявила о положительном тесте на коронавирус

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Костюк объявила о положительном тесте на коронавирус

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Марта Костюк в Instagram сообщила, что переболела COVID-19.

"Пару недель назад я сдала положительный тест на COVID-19. Вирус сильно поразил мои легкие и другие части организма, что усложнило выздоровление.

Однако сейчас я нахожусь на правильном пути. До скорой встречи, Майами", - написала теннисистка.

Костюк в последний раз выходила на корт на Australian Open, проиграв в первом раунде Веронике Кудерметовой.

Марта Костюк на следующей неделе дебютирует в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами.

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В статье: Марта Костюк коронавирус
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