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20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО
Не каждый способен признать силу соперника
Первая ракетка мира и 18-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович за карьеру исполнил не одну тысячу эффектных ударов.
Согласитесь, особую ценность вызывают те моменты, когда оппонент аплодисментами отдает должное твоему мастерству. Ниже как раз такие случаи.
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