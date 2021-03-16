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20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Не каждый способен признать силу соперника

20 случаев, когда соперник аплодировал Джоковичу после сумасшедшего удара. ВИДЕО

Новина українською

Первая ракетка мира и 18-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович за карьеру исполнил не одну тысячу эффектных ударов.

Согласитесь, особую ценность вызывают те моменты, когда оппонент аплодисментами отдает должное твоему мастерству. Ниже как раз такие случаи.

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В статье: Новак Джокович теннис
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