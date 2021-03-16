Марченко побеждает на старте челленджера в Италии

Илья Марченко в первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом € 44,820 в двух сетах за 1 час и 29 минут разобрался с 852-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли (6:3, 7:5).

Первый сет Марченко взял после брейка в восьмом гейме. Во второй партии украинец упустил преимущество в три гейма, но в концовке сета добил Коболли еще одним результативным геймом на приеме.

Следующим соперником Ильи Марченко в Биелле может стать лидер посева Люка Пуй, который в 2019 году дошел до полуфинала на Australian Open.