Надаль не сыграет на турнире в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участие в турнире серии "Мастерс" в Майами.

"С грустью вынужден сообщить, что не сыграю в Майами, городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к сезону в Европе. Отдельно хотелось бы обратиться к моим фанатам в США и, в частности, к великому испаноязычному сообществу Флориды, которое всегда меня поддерживает", — написал Надаль на своей странице в "Твиттере".

"Мастерс" в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дубае (ОАЭ), на который он получил уайл-кард от организаторов.