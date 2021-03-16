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Доминик Тим неожиданно уступил 81-й ракетке мира
Австриец проиграл два сета
Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим неожиданно уступил южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису во втором круге турнира АТР 500 в Дубае.
ATP. Дубае
Доминик Тим - Ллойд Джордж Харрис 3:6, 4:6
Матч продолжался 1 час и 12 минут. Тим выполнил 6 эйсов, совершил две двойные ошибки, 18 невынужденных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. 24-летний Харрис, находящийся на 81-м месте рейтинга АТР, выполнил 8 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. В основную сетку турнира он пробился через квалификацию.
"Я очень счастлив. Сегодня я играл очень хорошо. И то, как я играл, добавило мне уверенности. Я хорошо подавал, было мало промахов. Я контролировал практически каждый розыгрыш, в том числе за счёт максимальной концентрации, которой я достиг в последнее время", — сказал Харрис после матча в эфире Eurosport.
В третьем круге турнира Ллойд Джордж Харрис встретится с сербом Филипом Краиновичем.
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