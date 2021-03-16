  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доминик Тим неожиданно уступил 81-й ракетке мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминик Тим неожиданно уступил 81-й ракетке мира

Теннис
(2 голосов)

Австриец проиграл два сета

Доминик Тим неожиданно уступил 81-й ракетке мира

Новина українською

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим неожиданно уступил южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису во втором круге турнира АТР 500 в Дубае.

ATP. Дубае

Доминик Тим - Ллойд Джордж Харрис 3:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 12 минут. Тим выполнил 6 эйсов, совершил две двойные ошибки, 18 невынужденных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. 24-летний Харрис, находящийся на 81-м месте рейтинга АТР, выполнил 8 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. В основную сетку турнира он пробился через квалификацию.

"Я очень счастлив. Сегодня я играл очень хорошо. И то, как я играл, добавило мне уверенности. Я хорошо подавал, было мало промахов. Я контролировал практически каждый розыгрыш, в том числе за счёт максимальной концентрации, которой я достиг в последнее время", — сказал Харрис после матча в эфире Eurosport.

В третьем круге турнира Ллойд Джордж Харрис встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...