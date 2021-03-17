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Цуренко обидно проиграла на старте турнира WTA в Мексике

Теннис
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Новая осечка украинки

Цуренко обидно проиграла на старте турнира WTA в Мексике

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В первом раунде турнира WTA 250 в Монтеррее Леся Цуренко в 3-часовом поединке уступила Саре Соррибес-Тормо (7:5, 2:6, 4:6), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира в Гвадалахаре.

В решающем сете Цуренко отыгралась со счета 0:3, однако в 10-м гейме допустила борьбу на своей подаче и не смогла ликвидировать второй матч-бол.

Цуренко в 2021 году провела 16 матчей, но еще ни разу не побеждала в основной сетке турниров WTA.

На Abierto GNP Seguros Леся Цуренко заработала 2675 долларов призовых.

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В статье: Леся Цуренко Сара Соррибес Тормо
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