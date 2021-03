Цуренко обидно проиграла на старте турнира WTA в Мексике

В первом раунде турнира WTA 250 в Монтеррее Леся Цуренко в 3-часовом поединке уступила Саре Соррибес-Тормо (7:5, 2:6, 4:6), которая на прошлой неделе стала чемпионкой турнира в Гвадалахаре.

В решающем сете Цуренко отыгралась со счета 0:3, однако в 10-м гейме допустила борьбу на своей подаче и не смогла ликвидировать второй матч-бол.

???????? VAMOS! ????????@sara_sorribes clinches the match in a 3 hour battle against @LTsurenko 5-7, 6-2, 6-4.



She will face Kaja Juvan of Slovenia in the next round.@Abierto_GNP | #AbiertoGNPSeguros2021 pic.twitter.com/uRiVy264f0