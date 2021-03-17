Ник Кирьос пропустит Мастерс в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался от участия в турнире категории "Мастерс" в Майами (США). Причина такого решения не уточняется. Однако ранее он отказывался ездить на турниры, которые проходят в других странах, из-за пандемии коронавируса.

Кирьос четыре года подряд, в период с 2016 по 2019 год, не пропускал соревнований в Майами. В дебютном для себя Майами 2016 года Нику удалось пробиться в полуфинал, где он уступил японцу Кею Нисикори со счётом 3:6, 5:7. В 2017-м австралиец повторил свой результат, в полуфинале "Мастерса" он вышел на швейцарца Роджера Федерера, которому уступил со счётом 6:7, 7:6, 6:7.

В настоящее время австралиец является 50-й ракеткой мира.

"Мастерс" в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля.