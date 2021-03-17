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Доминик Тим: Я был далёк от моего лучшего тенниса

Теннис
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Теннисист испытывает трудности

Доминик Тим: Я был далёк от моего лучшего тенниса

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал неожиданное поражение от южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса во втором круге турнира АТР 500 в Дубае (3:6, 4:6).

"Я играл недостаточно хорошо, я был далёк от моего лучшего тенниса. И если я не играю на лучшем для себя уровне, то этого недостаточно против любого игрока, который играет здесь в Дубае.

Боли в ноге я сегодня не чувствовал. Посмотрим, как будет обстоять с этим дело, но это не основная проблема — просто я плохо играю. Необходимо перезапуститься, потому что последние несколько недель действительно были плохими. Я нахожусь в трудной фазе, поэтому было бы неправильно играть на "Мастерсе" в Майами. Теперь я должен убедиться, что хорошо подготовился к началу грунтового сезона, что я свеж и действительно в порядке. Я надеюсь, что к тому времени всё снова будет работать хорошо", — приводит слова Тима ÖTV.

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В статье: Доминик Тим
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