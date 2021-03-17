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Надаль готов провести матч с Федерером на открытии стадиона Реала

Теннис
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Теперь осталось дождаться ответа от Федерера

Надаль готов провести матч с Федерером на открытии стадиона Реала

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует организовать выставочный теннисный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером в честь открытия обновлённого домашнего стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году.

По информации Defensa Central, Перес уже получил "да" от Надаля на предложение участвовать в амбициозном проекте. Полагаясь на крепкую дружбу Надаля и Федерера, Перес прогнозирует положительный ответ и от швейцарца. В случае отказа будут рассмотрены кандидатуры других представителей топ-5 рейтинга ATP.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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