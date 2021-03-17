Надаль готов провести матч с Федерером на открытии стадиона Реала

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует организовать выставочный теннисный матч между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером в честь открытия обновлённого домашнего стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу" в 2022 году.

По информации Defensa Central, Перес уже получил "да" от Надаля на предложение участвовать в амбициозном проекте. Полагаясь на крепкую дружбу Надаля и Федерера, Перес прогнозирует положительный ответ и от швейцарца. В случае отказа будут рассмотрены кандидатуры других представителей топ-5 рейтинга ATP.