  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Нисикори: Сейчас мой второй виток карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нисикори: Сейчас мой второй виток карьеры

Теннис
(1 голосов)

Японец рассказал о своих целях на сезон

Нисикори: Сейчас мой второй виток карьеры

Новина українською

Японский теннисист Кей Нисикори, вышедший в четвертьфинал турнира в Дубае, оценил свое нынешнее состояние и цели на будущее.

"Если я хочу вернуться на свой прежний уровень, я должен быть сильным. Нужно хотеть большего, и иметь большие ожидания. Я думаю, сейчас мой второй виток карьеры. Два года назад я перенес операцию на локтевом суставе, в прошлом году получил травму плеча, и не мог играть три или четыре месяца. У меня было много травм. Сейчас я должен быть счастлив, и я хорошо играл последние две недели.

Моя цель — вернуться в топ-10, и, надеюсь, в топ-5. Думаю, это будет долгий путь, потому что все играют хорошо. Мне нужно чаще играть против теннисистов из топ-50, но я получил удовольствие от вызова здесь, в Дубае", — цитирует Нисикори Tennis Нead.

31-летний Нисикори сейчас занимает 41-е место мирового рейтинга. Его наивысшая позиция – 4-е место, на котором он был в 2015-м году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кеи Нисикори
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...