Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нисикори: Сейчас мой второй виток карьеры
Японец рассказал о своих целях на сезон
Японский теннисист Кей Нисикори, вышедший в четвертьфинал турнира в Дубае, оценил свое нынешнее состояние и цели на будущее.
"Если я хочу вернуться на свой прежний уровень, я должен быть сильным. Нужно хотеть большего, и иметь большие ожидания. Я думаю, сейчас мой второй виток карьеры. Два года назад я перенес операцию на локтевом суставе, в прошлом году получил травму плеча, и не мог играть три или четыре месяца. У меня было много травм. Сейчас я должен быть счастлив, и я хорошо играл последние две недели.
Моя цель — вернуться в топ-10, и, надеюсь, в топ-5. Думаю, это будет долгий путь, потому что все играют хорошо. Мне нужно чаще играть против теннисистов из топ-50, но я получил удовольствие от вызова здесь, в Дубае", — цитирует Нисикори Tennis Нead.
31-летний Нисикори сейчас занимает 41-е место мирового рейтинга. Его наивысшая позиция – 4-е место, на котором он был в 2015-м году.
Популярное сейчас
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Чтобы продать в Шахтер? Заря может воспользоваться опцией выкупа в контракте своего лидера - источник
- Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова
- Арина Соболенко намекнула поклонникам, что беременна. Фото
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО