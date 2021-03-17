Нисикори: Сейчас мой второй виток карьеры

Японский теннисист Кей Нисикори, вышедший в четвертьфинал турнира в Дубае, оценил свое нынешнее состояние и цели на будущее.

"Если я хочу вернуться на свой прежний уровень, я должен быть сильным. Нужно хотеть большего, и иметь большие ожидания. Я думаю, сейчас мой второй виток карьеры. Два года назад я перенес операцию на локтевом суставе, в прошлом году получил травму плеча, и не мог играть три или четыре месяца. У меня было много травм. Сейчас я должен быть счастлив, и я хорошо играл последние две недели.

Моя цель — вернуться в топ-10, и, надеюсь, в топ-5. Думаю, это будет долгий путь, потому что все играют хорошо. Мне нужно чаще играть против теннисистов из топ-50, но я получил удовольствие от вызова здесь, в Дубае", — цитирует Нисикори Tennis Нead.

31-летний Нисикори сейчас занимает 41-е место мирового рейтинга. Его наивысшая позиция – 4-е место, на котором он был в 2015-м году.