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Марченко на челленджере в Италии обыграл экс-теннисиста из топ-10
Громкая победа первой ракетки Украины
Илья Марченко во втором раунде челленджера в Биелле с призовым фондом € 44,820 в двух сетах за 1 час и 23 минуты обыграл лидера посева Люку Пуя (6:4, 6:3), который несколько лет назад стоял в топ-10 рейтинга АТР и доходил до полуфинала на турнире Большого шлема.
Марченко в матче с именитым французом сделал три брейка и отыграл четыре брейк-поинта. Также на счету украинца 7 эйсов и 81% выигранных очков с первой подачи.
В четвертьфинале турнира в Италии Илья Марченко сыграет с победителем матча между Зденеком Коларом (№239 рейтинга АТР) и Грегуаром Баррером (№116).
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