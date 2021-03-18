Марченко на челленджере в Италии обыграл экс-теннисиста из топ-10

Илья Марченко во втором раунде челленджера в Биелле с призовым фондом € 44,820 в двух сетах за 1 час и 23 минуты обыграл лидера посева Люку Пуя (6:4, 6:3), который несколько лет назад стоял в топ-10 рейтинга АТР и доходил до полуфинала на турнире Большого шлема.

Марченко в матче с именитым французом сделал три брейка и отыграл четыре брейк-поинта. Также на счету украинца 7 эйсов и 81% выигранных очков с первой подачи.

В четвертьфинале турнира в Италии Илья Марченко сыграет с победителем матча между Зденеком Коларом (№239 рейтинга АТР) и Грегуаром Баррером (№116).