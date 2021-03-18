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Симона Халеп хочет сыграть на Олимпиаде-2024
Симона рассчитывает на золотую медаль
Третья ракетка мира румынка Симона Халеп заявила, что планирует сыграть не только на Олимпийских играх в Токио в этом году, но и на следующих – в Париже.
"Золотая медаль на Олимпийских играх стала бы кульминацией моей карьеры. Мой план – сыграть также и на Олимпийских играх 2024 года", — приводит слова Халеп Digi Sport.
Кроме того, румынская теннисистка подтвердила, что примет участие в турнире в Майами: "Я уезжаю туда на следующей неделе. Я хочу иметь возможность провести несколько хороших матчей, потому что мне нужны официальные игры. У меня снова был месяц отпуска. Я хочу играть хорошо, но быть осторожной в своих действиях на корте. Еду на турнир с большой уверенностью. Мой тренер Даррен Кэхилл сыграл важную роль в принятии этого решения. Он очень хотел, чтобы я выступила в Майами, потому что это хороший турнир".
Халеп пропустила два предыдущих турнира, где должна была сыграть – в Дохе и в Дубае.
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