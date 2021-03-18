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Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал турнира в Биелле
Украинцы претендуют на победу в турнире
xsport.ua
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал на челленджере в итальянской Биелле.
В матче второго круга украинцы на тай-брейке украинцы смогли сломить сопротивление французской пары Грегуар Баррер/Альбано Оливетти.
Биелла. 1/4 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Грегуар Баррер / Альбано Оливетти – 6:7(1), 6:2, 10-5
В полуфинале Сергей и Денис сыграют с Бенжаменом Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).
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