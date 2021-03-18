Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал турнира в Биелле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал на челленджере в итальянской Биелле.

В матче второго круга украинцы на тай-брейке украинцы смогли сломить сопротивление французской пары Грегуар Баррер/Альбано Оливетти.

Биелла. 1/4 финала

Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Грегуар Баррер / Альбано Оливетти – 6:7(1), 6:2, 10-5

В полуфинале Сергей и Денис сыграют с Бенжаменом Бонзи (Франция) и Юго Ни (Монако).