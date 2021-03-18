  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович не хочет, чтобы Надаль и Федерер завершали карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович не хочет, чтобы Надаль и Федерер завершали карьеры

Теннис
(1 голосов)

Это мотивирует серба

Джокович не хочет, чтобы Надаль и Федерер завершали карьеры

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о двух своих главных соперниках – Рафаэле Надале и Роджере Федерере.

"Эти два парня были моими главными соперниками. Рафаэль Надаль и я играли друг против друга больше, чем два любых других игрока в истории спорта. Мы играли, думаю, 55 раз, а может быть, больше. Против Роджера Федерера я также играл почти 50 раз. Я чувствовал соперничество и напряжённость с самого начала. 15 лет мы доводим друг друга до предела и улучшаем друг друга. Нам нужно это соперничество, потому что мы должны мерить себя неким образом.

Если у них всё хорошо, это вдохновляет и мотивирует меня. Когда я начал играть, у Роджера уже было несколько титулов "Большого шлема". У Рафы тоже, и они пинали меня по заднице первые пять лет. Я проигрывал им большую часть своих матчей. А потом всё изменилось, и спустя столько лет мы продолжаем двигаться вперёд. Я хочу, чтобы эти парни продолжали играть, потому что они, без сомнения, являются одним из главных источников моей мотивации", — сказал Джокович в интервью Tennis Head.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...