Серена Уильямс рассказала, что позволяет ей сохранять мотивацию в теннисе

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей мотивации в теннисе.

"Моя мотивация? Я думаю, что всё довольно просто можно объяснить любовью. Любовью к тому, что я делаю. Это меня очень мотивирует. Мне действительно повезло, что я до сих пор могу выполнять свою работу. Это и поддерживает во мне страсть к теннису", — сказала Серена в интервью на YouTube-канале University of San Francisco.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка в итоге стала победительницей соревнований.

В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.