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Марта Костюк отреагировала на перенос матча с Японией в Украину

Теннис
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Украинка рада и считает, что это сыграет нам на руку

Марта Костюк отреагировала на перенос матча с Японией в Украину

Новина українською

В апреле сборная Украины проведет свой поединок в женском командном чемпионате на грунтовых кортах в Одесской области, а не на выезде, на кортах в Японии. Марта Костюк рассказала о шансах нашей сборной.

"Даже если бы матч проходил в Японии, я бы все равно играла, несмотря на то, что это не сильно вписывалось бы в график. Потом сразу же надо было бы лететь в Европу и переходить с харда на грунт, но, тем не менее, я была готова выступать. Поэтому перенос матч в Украину только улучшил ситуацию. То, что мы будем играть на грунте в начале грунтового сезона, считаю, что это для всех плюс.

Думаю, что у нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками, потому что Элина Свитолина очень хорошо играет на этом покрытии. А теннисистки из Японии играют на грунте довольно одинаково, низко, плоско, для них это не такое комфортное покрытие. В этом плане, думаю, что у нас очень большое преимущество перед нашими соперницами.

Лично я выступала в Черноморске много лет назад, играла турнир, когда мне было лет 8 или 9. Воспоминания не самые позитивные из-за того, что я проиграла (смеется). Но это было давно, я мало что помню. Летом 2016 года я приезжала в Черноморск на пару дней отдохнуть к друзьям и была на тех кортах несколько раз. Еще я очень довольна, что у нас будет возможность несколько дней провести на море. Там хорошие корты и организация на высшем уровне. Я очень рада, что турнир будет проходить со зрителями, поддержка будет сумасшедшая, наши болельщики самые лучшие в мире. Поэтому жду поддержки на трибунах и верю в нас как никогда".

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
БТУ

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