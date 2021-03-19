Свитолина покрасовалась в эффектном наряде под трек Майкла Джексона. ВИДЕО

Пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала в Instagram видео с ярким перевоплощением под знаменитый хит Майкла Джексона «Dangerous».

Свитолина в последний раз выходила на корт 9 марта, проиграв во втором раунде турнира в Дубае россиянке Светлане Кузнецовой.

На следующей неделе Элина Свитолина сыграет на крупном турнире WTA 1000 в Майами.