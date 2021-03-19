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Свитолина покрасовалась в эффектном наряде под трек Майкла Джексона. ВИДЕО

Теннис
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Украинка знает, как привлечь внимание

Свитолина покрасовалась в эффектном наряде под трек Майкла Джексона. ВИДЕО

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Пятая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала в Instagram видео с ярким перевоплощением под знаменитый хит Майкла Джексона «Dangerous».

Свитолина в последний раз выходила на корт 9 марта, проиграв во втором раунде турнира в Дубае россиянке Светлане Кузнецовой.

На следующей неделе Элина Свитолина сыграет на крупном турнире WTA 1000 в Майами.

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В статье: Элина Свитолина
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