Марченко вышел в полуфинал челленджера в Биелле и может сыграть со Стаховским

Первая ракетка Украины Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Биелле с призовым фондом € 44,820 за 1 час и 45 минут переиграл 7-го сеяного из Франции Грегуара Баррера (7:6, 6:1).

Марченко в первом сете отыгрался со счета 1:4 и 15:40 на своей подаче и добил Баррера после затяжной борьбы на тайбрейке.

Во второй партии Илья сделал два брейка, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.

Следующий соперник Ильи Марченко определится в матче между Сергеем Стаховским и немцем Даниэлем Мазуром.