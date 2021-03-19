  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марченко вышел в полуфинал челленджера в Биелле и может сыграть со Стаховским
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марченко вышел в полуфинал челленджера в Биелле и может сыграть со Стаховским

Теннис
(1 голосов)

Илья снова претендует на титул

Марченко вышел в полуфинал челленджера в Биелле и может сыграть со Стаховским

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Биелле с призовым фондом € 44,820 за 1 час и 45 минут переиграл 7-го сеяного из Франции Грегуара Баррера (7:6, 6:1).

Марченко в первом сете отыгрался со счета 1:4 и 15:40 на своей подаче и добил Баррера после затяжной борьбы на тайбрейке.

Во второй партии Илья сделал два брейка, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.

Следующий соперник Ильи Марченко определится в матче между Сергеем Стаховским и немцем Даниэлем Мазуром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...