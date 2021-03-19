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Стаховский и Молчанов вышли в финал турнира в Биелле
Это уже второй финал в этом месяце для украинской пары
Украинский дуэт Денис Молчанов и Сергей Стаховский победили третьих сеяных на "челленджере" в Италии.
Биелла, Италия, Полуфинал
Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) - Бенджамин Бонзи/Уго Нис (Франция/Монако, 3) 6-4, 6-4
Теннисисты провели на корте 1 час и 10 минут. Молчанов и Стаховский оформили по одному брейку в каждой партии.
Украинцы вышли в парный финал вторую неделю подряд. На прошлой неделе Денис Молчанов и Сергей Стаховский досрочно завершили борьбу в решающем матче в Биелле против дуэта Кантен Алис/Тристан Ламазин.
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