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Стаховский и Молчанов вышли в финал турнира в Биелле

Теннис
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Это уже второй финал в этом месяце для украинской пары

Стаховский и Молчанов вышли в финал турнира в Биелле

Новина українською

Украинский дуэт Денис Молчанов и Сергей Стаховский победили третьих сеяных на "челленджере" в Италии.

Биелла, Италия, Полуфинал
Денис Молчанов/Сергей Стаховский (Украина) - Бенджамин Бонзи/Уго Нис (Франция/Монако, 3) 6-4, 6-4

Теннисисты провели на корте 1 час и 10 минут. Молчанов и Стаховский оформили по одному брейку в каждой партии.

Украинцы вышли в парный финал вторую неделю подряд. На прошлой неделе Денис Молчанов и Сергей Стаховский досрочно завершили борьбу в решающем матче в Биелле против дуэта Кантен Алис/Тристан Ламазин.

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В статье: Сергей Стаховский Денис Молчанов
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