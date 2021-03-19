Вице-президент Федерации тенниса Германии: Федерер, Надаль и Джокович довольны, на остальных плевать

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф выступил с жёсткой критикой в сторону нынешней системы рейтинга ATP и роли игроков в ней.

"Некоторым сложно понять систему рейтинга ATP? На самом деле, это так просто.

Федерер выбирает себе место в рейтинге, даже не играя. Надаль всем доволен. Кстати, они оба – члены Совета игроков. Джокович – первый и лучший игрок, его не волнует, кто позади. Маррей не побеждает, но получает уайлд-кард. Кому есть дело до остальных?

Все остальные страдают и не знают, что делать. Ещё раз: кому на них не плевать? Никому", — написал Хордорфф на своей странице в "Фейсбуке".