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Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами
Теннисист хочет побыть с семьей
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил, что не примет участия в турнире серии "Мастерс", который пройдёт в Майами (США) с 24 марта по 4 апреля.
"Дорогие болельщики, с сожалением должен объявить, что в этом году я не поеду в Майами для участия в турнире серии "Мастерс". Я решил провести это драгоценное время дома, побыть с семьёй. В период многочисленных ограничений мне нужно найти баланс между временем в туре и дома. С нетерпением жду возможности вернуться в следующем году!" — написал Джокович на своей странице в "Твиттере".
Добавим, что снятие Джоковича означает, что первой ракеткой турнира в Майами станет Медведев, который занимает второе место в рейтинге АТР.
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