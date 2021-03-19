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Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами

Теннис
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Теннисист хочет побыть с семьей

Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил, что не примет участия в турнире серии "Мастерс", который пройдёт в Майами (США) с 24 марта по 4 апреля.

"Дорогие болельщики, с сожалением должен объявить, что в этом году я не поеду в Майами для участия в турнире серии "Мастерс". Я решил провести это драгоценное время дома, побыть с семьёй. В период многочисленных ограничений мне нужно найти баланс между временем в туре и дома. С нетерпением жду возможности вернуться в следующем году!" — написал Джокович на своей странице в "Твиттере".

Добавим, что снятие Джоковича означает, что первой ракеткой турнира в Майами станет Медведев, который занимает второе место в рейтинге АТР.

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В статье: Новак Джокович
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