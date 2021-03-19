Джокович, Федерер и Надаль впервые за 17 лет не сыграют на турнире серии Мастерс

От участия в турнире серии "Мастерс" в Майами (США) последовательно отказались все теннисисты "Большой тройки": швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.

Последний раз турнир серии "Мастерс" проходил без Джоковича, Федерера и Надаля в 2004 году в Париже (Франция).

Напомним, что в этом году Джокович и Надаль сыграли только на Australian Open, а Федерер вернулся в Тур после годичного перерыва на турнире в Дохе.