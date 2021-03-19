  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович, Федерер и Надаль впервые за 17 лет не сыграют на турнире серии Мастерс
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович, Федерер и Надаль впервые за 17 лет не сыграют на турнире серии Мастерс

Теннис
(1 голосов)

Организаторам будет сложнее заинтересовать зрителей

Джокович, Федерер и Надаль впервые за 17 лет не сыграют на турнире серии Мастерс

Новина українською

От участия в турнире серии "Мастерс" в Майами (США) последовательно отказались все теннисисты "Большой тройки": швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.

Последний раз турнир серии "Мастерс" проходил без Джоковича, Федерера и Надаля в 2004 году в Париже (Франция).

Напомним, что в этом году Джокович и Надаль сыграли только на Australian Open, а Федерер вернулся в Тур после годичного перерыва на турнире в Дохе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...