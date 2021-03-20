Илья Марченко проиграл Мазуру в полуфинале турнира в Биелле

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №169) проиграл в полуфинале турнира в Биелле (Италия). В матче за право сыграть в финале соревнований наш соотечественник уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру (АТР №249).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 5 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков и 1 двойная ошибка. В активе украинца 3 эйса, 4 подряд выигранных очков, 0 из 4 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

В матче за победу на турнире Мазур сыграет против своего соотечественника Маттиаса Бахингера (АТР №269).