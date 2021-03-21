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WTA. Надежда Киченок выиграла парный турнир в Санкт-Петербурге

Теннис
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Поздравляем с победой

WTA. Надежда Киченок выиграла парный турнир в Санкт-Петербурге

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA №668) выиграла парный турнире в Санкт-Петербурге (россия). Сделала она это в дуэте с румынкой Иоаной-Ралукой Олару.

В решающем матче за титул они одолели американскую пару Кристиан / Сантамария. Счет встречи 2-1 (2-6; 6-3; 10-8) в пользу победительниц этого матча, в активе которых 0 подач на вылет, 4 с 8 использованных брейков, 5 подряд выигранных очков и 3 двойные ошибки. У их соперниц 0 эйсов, 4 из 6 использованных брейков, 9 подряд выигранных очков и 1 двойная ошибка.

Украинка впервые победила на соревнованиях серии WTA 500 (ранее - WTA Premier). В коллекции Надежды Киченок также титулы WTA в Хобарте (International / Сания Мирза), Шэньчжэне (International / Людмила Киченок), Флорианополис (International / Людмила Киченок), Стамбуле (International / Далила Якупович) и WTA Elite Trophy (Людмила Киченок).

Напомним, что ранее Александр Зверев победил на турнире в Акапулько.

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