Серена Уильямс не выступит в Майами

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на этой неделе не сыграет на крупном турнире WTA 1000 в Майами с призовым фондом $3,260,190.

Восьмикратная чемпионка Miami Open объявила, что пропустит турнир из-за хирургической челюстно-лицевой операции.

"Турнир в Майами особенный для меня, потому что это мой дом. С нетерпением жду возможности вернуться сюда как можно скорее", - говорит Серена.

Уильямс-младшая в последний раз выходила на корт на Australian Open, проиграв 18 февраля в полуфинале Шлема будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.

Серена Уильямс – единственная теннисистка из топ-10, которая не выступит в Майами.