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Серена Уильямс не выступит в Майами
Большая потеря для турнира
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на этой неделе не сыграет на крупном турнире WTA 1000 в Майами с призовым фондом $3,260,190.
Восьмикратная чемпионка Miami Open объявила, что пропустит турнир из-за хирургической челюстно-лицевой операции.
"Турнир в Майами особенный для меня, потому что это мой дом. С нетерпением жду возможности вернуться сюда как можно скорее", - говорит Серена.
Уильямс-младшая в последний раз выходила на корт на Australian Open, проиграв 18 февраля в полуфинале Шлема будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.
Серена Уильямс – единственная теннисистка из топ-10, которая не выступит в Майами.
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