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Марченко и Стаховский прогрессировали в рейтинге АТР

Теннис
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Марченко и Стаховский прогрессировали в рейтинге АТР

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко после выхода в полуфинал челленджера в Италии в обновленном рейтинге АТР поднялся на 6 строк и стал 163-й ракеткой мира.

Сергей Стаховский на том же турнире остановился в 1/4 финала, что не помешало ему подняться на 193-е место (+2).

По итогам прошлой недели два украинца обновили личные рекорды – Георгий Кравченко стал 538-й ракеткой мира, а Эрик Ваншельбойм поднялся на 15 позиций и занял 585-е место.

В топ-10 рейтинга АТР не произошло ни одного изменения. В топ-5 по-прежнему входят Новак Джокович, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Полная версия рейтинга АТР от 22 марта 2021 года

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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