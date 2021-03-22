Осака в Майами может стать первой ракеткой мира

Действующая чемпионка US Open и Australian Open Наоми Осака на этой неделе на турнире WTA 1000 в Майами поведет борьбу за статус первой ракетки мира.

Осака вновь возглавит рейтинг WTA в то случае, если выиграет Miami Open, а Эшли Барти не дойдет до финала.

Осака может в третий раз стать первой ракеткой мира. Японка впервые поднялась на вершину мировой классификации в январе 2019 года. Повторно Наоми возглавляла рейтинг в августе-сентябре того же года.

Эшли Барти является первой ракеткой мира с 9 сентября 2019 года.