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Осака в Майами может стать первой ракеткой мира

Теннис
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Посмотрим, произойдет ли смена караула

Осака в Майами может стать первой ракеткой мира

Новина українською

Действующая чемпионка US Open и Australian Open Наоми Осака на этой неделе на турнире WTA 1000 в Майами поведет борьбу за статус первой ракетки мира.

Осака вновь возглавит рейтинг WTA в то случае, если выиграет Miami Open, а Эшли Барти не дойдет до финала.

Осака может в третий раз стать первой ракеткой мира. Японка впервые поднялась на вершину мировой классификации в январе 2019 года. Повторно Наоми возглавляла рейтинг в августе-сентябре того же года.

Эшли Барти является первой ракеткой мира с 9 сентября 2019 года.

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В статье: рейтинг WTA Наоми Осака Эшли Барти
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