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Осака в Майами может стать первой ракеткой мира
Посмотрим, произойдет ли смена караула
Действующая чемпионка US Open и Australian Open Наоми Осака на этой неделе на турнире WTA 1000 в Майами поведет борьбу за статус первой ракетки мира.
Осака вновь возглавит рейтинг WTA в то случае, если выиграет Miami Open, а Эшли Барти не дойдет до финала.
Осака может в третий раз стать первой ракеткой мира. Японка впервые поднялась на вершину мировой классификации в январе 2019 года. Повторно Наоми возглавляла рейтинг в августе-сентябре того же года.
Эшли Барти является первой ракеткой мира с 9 сентября 2019 года.
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