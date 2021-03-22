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Цуренко снялась с квалификации в Майами
Жаль…
Леся Цуренко в первом раунде квалификации на турнире WTA 1000 в Майами сегодня должна была сыграть с 99-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой. Теперь же имя киевлянки пропало из сетки, а у Грачевой сменилась соперница.
Причина отказа Цуренко от выступления в Майами на данный момент неизвестна.
Леся Цуренко на прошлой неделе прошла в основную сетку турнира WTA 250 в Монтеррее, но в первом раунде проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (7:5, 2:6, 4:6).
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