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Цуренко снялась с квалификации в Майами

Теннис
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Жаль…

Цуренко снялась с квалификации в Майами

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Леся Цуренко в первом раунде квалификации на турнире WTA 1000 в Майами сегодня должна была сыграть с 99-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой. Теперь же имя киевлянки пропало из сетки, а у Грачевой сменилась соперница.

Причина отказа Цуренко от выступления в Майами на данный момент неизвестна.

Леся Цуренко на прошлой неделе прошла в основную сетку турнира WTA 250 в Монтеррее, но в первом раунде проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (7:5, 2:6, 4:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина и Костюк получили соперниц по турниру в Майами.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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