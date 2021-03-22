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Маррей: У меня есть шанс выиграть Уимблдон
Теннисист уверен, что для этого ему нужно лишь хорошо подготовиться
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о своих целях на сезон.
"Я знаю, что всё ещё способен играть на высшем уровне. Жду, что буду хорошо выступать на крупных турнирах. Говорить о том, чтобы выигрывать их, наверное, сейчас немного амбициозно, но я чувствую, что могу соревноваться с лучшими теннисистами мира.
Я хочу быть на кортах Уимблдона и чувствовать, что у меня есть шанс выиграть этот турнир. Я понимаю, что это будет чрезвычайно сложно, но искренне верю, что это возможно. Уверен, некоторые люди примут мои слова за бред — мол, мои лучшие дни остались позади. Возможно, это так.
Мне нужны недели или месяцы тренировок, практик, матчей и крепкого здоровья. Но я чувствую, что это ещё возможно", — приводит слова Маррея Tennis Head.
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