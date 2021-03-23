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Федерер отметился историческим рекордом в рейтинге АТР

Теннис
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Очередное достижение в резюме швейцарца

Федерер отметился историческим рекордом в рейтинге АТР

Новина українською

Текущая неделя стала для Рождера Федерера 1110-й в топ-100 рейтинга АТР. Швейцарец первый теннисист в истории, кто достиг этой отметки.

Следом за Федерером по количеству недель в топ-100 располагаются Андре Агасси (1019), Джимми Коннорс (963), Фелисиано Лопес (946) и Рафаэль Надаль (913).

Федерер в актуальном рейтинге АТР занимает шестое место. 20-кратный победитель турниров Большого шлема в последний раз выходил на корт две недели назад, когда дошел до четвертьфинала на турнире АТР 500 в Дохе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Осака в Майами может стать первой ракеткой мира.

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В статье: Роджер Федерер рейтинг АТР
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