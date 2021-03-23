Свитолина идет 19-й в Чемпионской гонке WTA

Элина Свитолина по состоянию на конец марта почти на 400 очков отстает от топ-8 Чемпионской гонки WTA.

В 2021-м году первая ракетка Украины почти половину своих очков заработала за выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

После первого в сезоне турнира Большого шлема Свитолина на двух турнирах в Дохе и Дубае смогла выиграть лишь один матч.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 22 марта 2021 года:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1805

3 (3). Дженнифер Брэйди (США) — 1487

4 (4). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1060

5 (5). Серена Уильямс (США) — 965

6 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 931

7 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 910

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 902

9 (8). Эшли Барти (Австралия) — 901

10 (9). Джессика Пегула (США) — 886

…

19 (21). Элина Свитолина (Украина) – 541

50 (42). Марта Костюк (Украина) – 250