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Стаховский легко вышел во второй круг челленджера в Лугано

Теннис
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Есть первая победа в Швейцарии

Стаховский легко вышел во второй круг челленджера в Лугано

Новина українською

Сергей Стаховский в первом раунде челленджера в Лугано с призовым фондом € 44,820 за 57 минут обыграл итальянца Франческо Форти (6:4, 6:2).

Вторая ракетка Украины сделал три брейка, а в геймах на своей подаче ни разу не допустил борьбы.

Стаховский в матче с Форти подал 10 эйсов и выиграл впечатляющие 90% очков с первой подачи.

Следующим соперником Сергея Стаховского на Challenger Citta di Lugano может стать Виталий Сачко, если украинец обыграет Марка Полманса.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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