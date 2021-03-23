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Стаховский легко вышел во второй круг челленджера в Лугано
Есть первая победа в Швейцарии
Сергей Стаховский в первом раунде челленджера в Лугано с призовым фондом € 44,820 за 57 минут обыграл итальянца Франческо Форти (6:4, 6:2).
Вторая ракетка Украины сделал три брейка, а в геймах на своей подаче ни разу не допустил борьбы.
Стаховский в матче с Форти подал 10 эйсов и выиграл впечатляющие 90% очков с первой подачи.
Следующим соперником Сергея Стаховского на Challenger Citta di Lugano может стать Виталий Сачко, если украинец обыграет Марка Полманса.
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