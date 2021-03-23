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Когда хороша и в футболе: Халеп побила личный рекорд по набиванию мяча

Теннис
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Когда хороша и в футболе: Халеп побила личный рекорд по набиванию мяча

twitter.com/WTA

Новина українською

Третья ракетка мира Симона Халеп пришла на стадион футбольного клуба в Майами и обновила персональный рекорд, набив мяч 81 раз.

Халеп в последний раз выходила на корт более месяца назад, когда в четвертьфинале Australian Open проиграла Серене Уильямс.

На этой неделе румынка выступит на крупном турнире WTA 1000 в Майами. Ее первой соперницей станет Каролин Гарсия или победительница квалификации.

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В статье: теннис Симона Халеп
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