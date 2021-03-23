Когда хороша и в футболе: Халеп побила личный рекорд по набиванию мяча

Третья ракетка мира Симона Халеп пришла на стадион футбольного клуба в Майами и обновила персональный рекорд, набив мяч 81 раз.

Халеп в последний раз выходила на корт более месяца назад, когда в четвертьфинале Australian Open проиграла Серене Уильямс.

На этой неделе румынка выступит на крупном турнире WTA 1000 в Майами. Ее первой соперницей станет Каролин Гарсия или победительница квалификации.