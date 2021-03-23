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Когда хороша и в футболе: Халеп побила личный рекорд по набиванию мяча
Впечатляет
twitter.com/WTA
Третья ракетка мира Симона Халеп пришла на стадион футбольного клуба в Майами и обновила персональный рекорд, набив мяч 81 раз.
My new record ????⚽️ #81— Simona Halep (@Simona_Halep) March 22, 2021
Video creds @darren_cahill ????@InterMiamiCF pic.twitter.com/osTWN0pY8k
Халеп в последний раз выходила на корт более месяца назад, когда в четвертьфинале Australian Open проиграла Серене Уильямс.
На этой неделе румынка выступит на крупном турнире WTA 1000 в Майами. Ее первой соперницей станет Каролин Гарсия или победительница квалификации.
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