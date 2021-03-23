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Экс-первая ракетка мира снялся с турнира в Майами
У теннисиста травма
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей снялся с турнира серии "Мастерс", который пройдёт с 23 марта по 4 апреля в Майами (США). Теннисиста продолжает беспокоить травма паха. Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в "твиттере".
Маррей получил на турнир уайлд-кард и поединок первого круга должен был провести с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.
Турнир в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля. В 2021 году соревнования пройдут без единого представителя так называемой "Большой тройки": швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Федерер и Надаль не успели полностью восстановиться, а Джокович в период ограничений из-за пандемии коронавируса решил провести время с семьёй.
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