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Симона Халеп поразила фанатов своими футбольными навыками
Теннисистка мастерски набивала мяч
Третья ракетка мира румынка Симона Халеп выложила в своём "инстаграме" видео, где она мастерски набивает футбольный мяч, ставя свой личный рекорд – 81 раз, на футбольном стадионе в Майами.
Подписчики теннисистки бурно отреагировали на ролик в комментариях.
29-летняя Халеп выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), она посеяна под третьим номером. Призовой фонд турнира составил более $ 3 млн.
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