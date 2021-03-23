Симона Халеп поразила фанатов своими футбольными навыками

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп выложила в своём "инстаграме" видео, где она мастерски набивает футбольный мяч, ставя свой личный рекорд – 81 раз, на футбольном стадионе в Майами.

Подписчики теннисистки бурно отреагировали на ролик в комментариях.

29-летняя Халеп выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), она посеяна под третьим номером. Призовой фонд турнира составил более $ 3 млн.