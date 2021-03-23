Маррей рассказал о травме, из-за которой он снялся с Мастерса в Майами

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о причине снятия с турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

"Я не испытывал никаких недомоганий во время тренировок, чувствовал себя хорошо. В пятницу без проблем позанимался в спортивном зале. Но потом проснулся около 3 часов ночи, почувствовав боль в паху, причём не на той стороне, где мне делали операцию. Просто чтобы встать с постели, мне пришлось приложить немалые усилия. Понятия не имею, что произошло. С каждым днём мне становится лучше, но пока этого недостаточно. Я не занимаюсь с пятницы.

Я действительно опустошён. Это место — мой второй дом. В последний раз я играл здесь в 2016 году. С тех пор столько всего произошло. В 2017 году я испытывал проблемы с локтем, в последние несколько лет — различные трудности с бедром. А в прошлом году, всего за день до того, как я должен был приехать в Майами, коронавирус остановил буквально всё", — приводит слова Энди "Майами Геральд".