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Сербской модели предлагали 60 тысяч евро за соблазнение Джоковича
Кто-то пытался разрушить жизнь лучшего теннисиста мира
marca.com
Сербская модель Наталья Щекич в интервью изданию Svet&Scandal призналась, что с ней связывался парень с предложением соблазнить первую ракетку мира Новака Джоковича. Услуги Щекич мужчина оценил в 60 тысяч евро.
"Я считала его серьезным человеком. Я знала его проекты, и они были хорошие. Когда он пригласил меня на свидание, то я подумала, что речь идет о бизнесе. Но по ходу разговора я поняла, что это не имеет никакого отношения ко мне.
Он сказал мне, что я должна соблазнить Джоковича и снять это на камеру. Он сказал мне, что я могу получить за это около 60 000 евро и путешествие, куда я захочу. Я засмеялась, ожидая, что он скажет, что это шутка, но этот человек был очень серьезен. Я чувствовала себя очень обиженной и униженной.
В тот момент я думала ударить его или облить водой, но сдержалась, потому что мы находились в общественном месте.
Я собрала свои вещи и ушла. Надеюсь, он не нашел девушку, которая хотела бы это сделать, потому что это несправедливо по отношению к Новаку. Он наш лучший посол, примерный человек и семьянин", - сказала модель.
Новак Джокович с 2014 года женат на Елене Ристич. Семья воспитывает двух детей – Тару и Стефана.
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