Марченко вылетел на старте челленджера в Швейцарии

Первая ракетка Украины Илья Марченко в 1/16 финала челленджера в Лугано в двух сетах за 1 час и 59 минут уступил 213-й ракетке мира Даниэлю Мазуру (6:7, 5:7), которому на прошлой неделе проиграл в полуфинале турнира в Биелле.

Первый сет Марченко отдал после провала на тайбрейке. Во второй партии Илья спас шесть брейк-поинтов, но все-таки в 11-м гейме не защитил свою подачу и смирился с поражением.

Марченко потерпел третье поражение в трех матчах против Мазура. В 2019-м году немец обыгрывал Илью и на турнире на Мальорке.