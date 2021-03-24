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Шедевры от Джоковича и Федерера – в топ-10 лучших ударов Мастерса в Майами. ВИДЕО
На это стоит посмотреть
YouTube-канал Tennis TV перед стартом турнира АТР-1000 в Майами представил подборку 10 лучших розыгрышей в истории Мастерса.
Поединки основной сетки Miami Open начнутся сегодня, 24 марта.
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