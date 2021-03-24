Осака пропустит турнир в Штутгарте

Вторая ракетка мира Наоми Осака не примет участие на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Об этом сообщили организаторы турнира.

"Осака, изначально входившая в число участников, начнет грунтовый сезон в Европе позже, в мае", — сказали организаторы.

Завтра Осака проведёт первый матч на турнире в Майами – против австралийки Айлы Томлянович. Японка Осака — победительница четырёх турниров "Большого шлема" и семи турниров WTA в одиночном разряде.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 19 по 25 апреля.