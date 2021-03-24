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Осака пропустит турнир в Штутгарте
Теннисистка сыграет на турнире в Майами
Вторая ракетка мира Наоми Осака не примет участие на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
Об этом сообщили организаторы турнира.
"Осака, изначально входившая в число участников, начнет грунтовый сезон в Европе позже, в мае", — сказали организаторы.
Завтра Осака проведёт первый матч на турнире в Майами – против австралийки Айлы Томлянович. Японка Осака — победительница четырёх турниров "Большого шлема" и семи турниров WTA в одиночном разряде.
Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 19 по 25 апреля.
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