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Осака пропустит турнир в Штутгарте

Теннис
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Теннисистка сыграет на турнире в Майами

Осака пропустит турнир в Штутгарте

Новина українською

Вторая ракетка мира Наоми Осака не примет участие на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Об этом сообщили организаторы турнира.

"Осака, изначально входившая в число участников, начнет грунтовый сезон в Европе позже, в мае", — сказали организаторы.

Завтра Осака проведёт первый матч на турнире в Майами – против австралийки Айлы Томлянович. Японка Осака — победительница четырёх турниров "Большого шлема" и семи турниров WTA в одиночном разряде.

Турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 19 по 25 апреля.

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В статье: Наоми Осака
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