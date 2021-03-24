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Эшли Барти: Мы добирались до Майами примерно 48 часов

Теннис
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Теннисистка впервые выехала за пределы Австралии

Эшли Барти: Мы добирались до Майами примерно 48 часов

Новина українською

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, с какими трудностями столкнулась по пути на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Барти впервые с начала пандемии выехала за пределы Австралии.

"Мы очень долго добирались до Майами, примерно 48 часов. Планировалось довольно лёгкое путешествие – из Брисбена в Сидней, из Сиднея в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса в Майами. Обычно проблем не возникало. Но в этот раз отменили рейс из Австралии, потом отменили рейс в Лос-Анджелесе. Пришлось всё переигрывать.

Но мы добрались. Будет трудно сразу начать играть после того, как я снова начала путешествовать. Но приятно вернуться на турниры, к любимому делу. С Майами связано много приятных воспоминаний. Пару лет назад я провела здесь один из лучших турниров в карьере, стабильно играла от начала и до конца.

С нетерпением жду возможности снова бросить себе вызов и показать хороший теннис", — сказала австралийка пресс-службе Женской теннисной ассоциации.

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В статье: Эшли Барти
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