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Виталий Сачко вышел во второй круг парного турнира в Лугано

Теннис
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Украинец пробился в четвертьфинал

Виталий Сачко вышел во второй круг парного турнира в Лугано

Новина українською

Украинец Виталий Сачко и его напарник Алтуг Челикбилек из Турции оформили победу в первого круге "челленджера" в Швейцарии.

Лугано, Швейцария. 24 марта. Первый круг
Виталий Сачко/Алтуг Челикбилек (Украина/Турция, Alt) - Нейтан Паша/Макс Шнур (США) 6-7(1), 6-3, 10-6

Соперники провели на корте 1,5 часа. На решающем тай-брейке Сачко и Челикбилек выполнили три мини-брейка против одного у американской пары.

В 1/4 финала Виталий Сачко и Алтуг Челикбилек сыграют с лидерами посева, дуэтом Андре Бегеманн (Германия) / Андреа Вавассори (Италия).

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В статье: Виталий Сачко
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Источник:
БТУ

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