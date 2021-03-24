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Виталий Сачко вышел во второй круг парного турнира в Лугано
Украинец пробился в четвертьфинал
Украинец Виталий Сачко и его напарник Алтуг Челикбилек из Турции оформили победу в первого круге "челленджера" в Швейцарии.
Лугано, Швейцария. 24 марта. Первый круг
Виталий Сачко/Алтуг Челикбилек (Украина/Турция, Alt) - Нейтан Паша/Макс Шнур (США) 6-7(1), 6-3, 10-6
Соперники провели на корте 1,5 часа. На решающем тай-брейке Сачко и Челикбилек выполнили три мини-брейка против одного у американской пары.
В 1/4 финала Виталий Сачко и Алтуг Челикбилек сыграют с лидерами посева, дуэтом Андре Бегеманн (Германия) / Андреа Вавассори (Италия).
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