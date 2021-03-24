Доминик Тим пропустит турнир в Барселоне, но сыграет в Белграде

Австриец Доминик Тим отказался от участия в турнире АТР 500 в Барселоне, где является действующим чемпионом.

Турнир в Барселоне пройдёт с 19 по 25 апреля. Вместо этого Тим сыграет на новом соревновании тура – ATP 250 в Белграде, который состоится в эти же даты.

В этом году Белград впервые с 2012 года принимает у себя турнир ATP. Serbia Open станет заменой Открытому чемпионату Венгрии. По информации Tennis Head, в организации турнира в Белграде активную роль сыграла семья Джоковичей. Брат первой ракетки мира Новака Джоковича – Джордже — станет директором турнира. Сам Новак также выйдет на корт Белграда.

Помимо них, на турнире в Сербии выступят, в частности, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Стэн Вавринка, Аслан Карацев.